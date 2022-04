Lo studio del Negri sulle acque reflue: «Ecco cosa è cambiato col vaccino»

Positivi asintomatici, alias uno dei grandi nodi irrisolti della pandemia. In un fase in cui l’83% della popolazione ha già ricevuto tre dosi di vaccino, chi si contagia spesso lo fa senza accorgersene: niente febbre sospetta, nessuna grave difficoltà respiratoria o tosse insistente. Merito, soprattutto, dei vaccini , che pur avendo perso efficacia nel prevenire l’infezione in presenza delle nuove mutazioni (Omicron, Omicron 2), rimangono ancora efficacissimi nel prevenire i sintomi più gravi della malattia da Covid-19. Resta però un nodo: in presenza di sempre più infezioni asintomatiche, come è e sarà possibile misurare la reale diffusione del virus? Secondo l’ Istituto Mario Negr i un aiuto concreto può venire dallo studio delle acque reflue.