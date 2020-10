Locatelli: «Contro il Covid serve prudenza Sì alle mascherine anche all’aperto»

Non è mai stanco di ripeterlo, Franco Locatelli: «Prudenza e attenzione». Ne usciremo solo così. L’hanno dimostrato questi mesi che hanno visto l’Italia travolta in primavera, speranzosa in estate e incerta in questo autunno iniziato con una risalita dei contagi.

Il numero dei positivi ha toccato sabato 3 ottobre il nuovo massimo – 2.844 – dalla fine della chiusura totale, tuttavia sono ancora lontane le percentuali di crescita di Paesi come la Francia e la Spagna. C’è tempo per rimettere l’epidemia nell’angolo. Locatelli, bergamasco, presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, rievoca le immagini della sua Bergamo, dimenticate troppo in fretta in questa Italia che ha voglia di tornare al mondo di prima.