Cronaca
Domenica 31 Agosto 2025

Lodi, scontri in autostrada tra i tifosi di Atalanta e Como

IN AUTOSTRADA. Bergamaschi e lariani stavano rientrando dalle rispettive trasferte a Parma e Bologna. La maxi rissa nei pressi dell’area di servizio di Somaglia.

Redazione Web
Redazione Web

I tifosi dell’Atalanta a Parma
I tifosi dell’Atalanta a Parma

Somaglia

Scontri fra tifosi di Atalanta e Como poco prima della mezzanotte di sabato 30 agosto, nei pressi dell’area di servizio di Somaglia, nel Lodigiano, sull’autostrada del Sole, dove in circa 300 si sono trovati mentre rientravano in pullman dalle rispettive trasferte a Parma e Bologna, il tutto in una giornata da bollino rosso con tanti turisti al rientro dalle ferie di ferragosto. A facilitare l’incontro tra le due tifoserie i lavori tra lo svincolo di Manerbio e quello di Brescia sud, che hanno deviato i supporters nerazzurri sull’A1.

Con petardi e fumogeni

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni gruppi di tifosi dell’Atalanta si sono fermati nell’area di servizio di Somaglia, che la polizia Stradale di Lodi ha deciso di chiudere proprio per l’imminente arrivo dei tifosi del Como. I bergamaschi li hanno avvistati, iniziando un lancio di fumogeni in direzione dei pullman dei lariani, che si sono fermati poco più avanti innescando gli scontri tra le auto in transito.

Diverse sono state le chiamate al 112 per segnalare i disordini sempre più violenti, tra decine di tifosi: la polizia Stradale sta indagando per accertare quanto successo, identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità.

