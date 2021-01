Campagna vaccini in Lombardia «Dosi da raddoppiare e più personale»

«Raggiungeremo gli obiettivi del piano vaccinale contro il Covid, a fine febbraio terminiamo la prima fase e si comincia con gli ultraottantenni, dalla prossima settimana si parte con i richiami. Arriveremo a coprire il target della prima fase, 340 mila persone vaccinate tra operatori sanitari degli ospedali e delle Rsa e gli ospiti delle case di riposo, medici di base, pediatri, personale del soccorso.

La campagna ha come elemento “motore” il numero delle dosi in dotazione: molto dipenderà dal tipo dei vaccini disponibili e dalla loro quantità, di certo servirà un raddoppio delle dosi, ma anche del personale che sarà chiamato a realizzarli». Così, in audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia, ha illustrato gli step verso l’immunizzazione il referente regionale della campagna vaccinale antiCovid, Giacomo Lucchini .