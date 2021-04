Lombardia rossa, Fontana: «Per tutta la settimana di Pasqua». E forse fino al 19

«Venerdì potremo fare il punto della situazione. Certi dati stanno migliorando, come l’Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive». Ergo, «fino a venerdì sicuramente saremo in zona rossa e penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze pasquali si possa ricominciare a respirare».

Parole e musica del presidente della Regione Attilio Fontana alla vigilia della seduta settimanale della Cabina di regia che giovedì dovrà indicare il nuovo colore delle regioni da martedì 6 aprile in poi, fermo restando che da sabato scatta la zona rossa pasquale a livello nazionale. Ergo, fatti due calcoli, la Lombardia resterà in rosso almeno fino a domenica 11 aprile compresa. Ma probabilmente anche per tutta la settimana successiva.