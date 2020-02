Lombardia,Veneto, Emilia e Piemonte Ecco la mappa del contagio al Nord

Sono due i principali centri dell’emergenza coronavirus che, con due morti e finora 59 contagiati, tiene il Nord Italia in apprensione. La maggior parte dei casi, 47, sono in Lombardia, quasi tutti concentrati nel Basso lodigiano. A Casalpusterlengo è morta una donna, Giovanna Carminati, e ci sarebbero – il condizionale è dovuto al fatto che i test non sarebbero ancora definitivi – i primi due Covid-19 nel Milanese: un uomo di 78 anni di Sesto San Giovanni ricoverato al «San Raffaele» e un abitante di Mediglia , a sud del capoluogo. In Veneto invece solo un caso, l’uomo di 67 anni di Mira (Venezia) , è al di fuori del comune di Vo’ Euganeo (Padova) , paese sul versante ovest dei Colli Euganei dove sono concentrati gli altri undici casi. Compreso quello di Adriano Trevisan, 78 anni, prima vittima dell’epidemia. Una mappa per ora circoscritta, che presenta anche un caso in Piemonte, a Torino, anch’esso proveniente dal focolaio lombardo.

LOMBARDIA – È Codogno , poco più di 15 mila abitanti in provincia di Lodi, l’epicentro del coronavirus. «Tutte le situazioni di positività hanno avuto contatti con il Pronto soccorso e l’ospedale di Codogno nei giorni del 18 e 19 febbraio», spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. «È tutto riferibile a quel territorio – puntualizza –: con cui tutti hanno avuto a che fare o per rapporti personali o per contatti con gli ospedali». Ben 35 delle 47 persone risultate positive (compresa la donna deceduta) sono state individuate nell’area di Codogno, centro principale della pianura lombarda al confine con l’Emilia.