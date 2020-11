Lorini: «I nostri anziani vanno protetti, è un atto d’amore»

Contagi in impennata costante, aumento dei ricoverati, Terapie intensive vicine alle soglie di allarme: sono ore concitate, per Governo e Regioni, nel tentativo di trovare soluzioni per abbassare la curva dei nuovi positivi al Sars-Cov2; ieri, tra le ipotesi lanciate dalle Regioni è emersa quella di «isolare» le persone dai 70 anni in su. Il Governo pare sia intenzionato a percorrere altre strade, stando ai rumor della serata di ieri, ma l’idea di proteggere i più fragili, quella fascia di popolazione che è stata anche la più bersagliata nell’esplosione della pandemia, stava circolando già da giorni.