Papa Giovanni, Lorini: momento delicato «Restino le limitazioni, stiamo in guardia»

«La curva non scende. Abbiamo nuovi ricoveri ogni giorni, e altrettante guarigioni, ma non vediamo un calo dei contagi. Attualmente nel nostro ospedale, al Papa Giovanni, i ricoverati in Terapia intensiva sono 29, un numero che ci consente di lavorare senza particolari pressioni, anche grazie al fatto che alcuni malati sono ospitati alla Fiera, che ci libera dalle pressioni sul reparto, ma non dobbiamo nascondere che la preoccupazione c’è. Nulla e nessuno ci può garantire che la situazione non possa aggravarsi nel giro di poco tempo». Luca Lorini, direttore dell’Emergenza e urgenza e dell’Area critica dell’Asst Papa Giovanni non ama usare giri di parole: il momento, in questa seconda ondata «che non accenna affatto a spegnersi», è particolarmente delicato.

Per diversi motivi: la presenza di diverse varianti del virus che risultano più contagiose e l’avvio, in contemporanea, di una campagna vaccinale che sarebbe stato meglio fosse stata accompagnata da un calo dei contagi. Oltretutto, aggiunge Lorini «ora in questi giorni arriveranno gli effetti del periodo di feste natalizie. Pur sapendo che qui in Bergamasca siamo in una situazione più tranquilla, per una sorta di immunizzazione perché il virus ha circolato molto ma anche per una immunizzazione psicologica, cioè ci siamo spaventati più di altri, e quindi stiamo più attenti, non possiamo non immaginare che i contraccolpi del periodo di feste non si vedano anche qui».