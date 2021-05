L’Orto botanico di Bergamo celebra le Giornate dei musei e della biodiversità

Dal 15 al 22 maggio iniziative per tutte le età negli Orti milanesi di Città Studi e Brera, nel Giardino botanico «G.E. Ghirardi» di Toscolano Maderno, nell’Orto botanico di Pavia e nelle due sezioni dell’Orto «Lorenzo Rota» di Bergamo, pronti ad accogliere i visitatori in sicurezza.

In totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, è tutto pronto, nelle oasi verdi della Rete degli orti botanici della Lombardia, per celebrare le Giornate mondiali dei musei e della biodiversità rispettivamente il 18 maggio e 22 maggio. Ad adulti e piccini è dedicata la rassegna «Orti botanici: il FUTURO ha radici (e piante) antiche» . Obiettivo: mostrare e raccontare il grande patrimonio di biodiversità presente negli orti e più in generale sul nostro pianeta e le azioni necessarie per la sua conservazione, per far capire l’importanza della salvaguardia ambientale, fondamentale per mantenere l’equilibrio dell’ecosistema.

Nella settimana dal 15 al 22 maggio, visite guidate, percorsi tematici, laboratori e incontri culturali attendono i visitatori degli Orti milanesi di Città Studi e Brera (per verificare giorni e orari di apertura: www.ortibotanici.unimi.it ) , del Giardino botanico «G.E. Ghirardi» di Toscolano Maderno, dell’Orto botanico di Pavia (per giorni e orari di apertura: https://ortobotanico.unipv.eu ) e delle due sezioni dell’Orto «Lorenzo Rota» di Bergamo (per giorni e orari di apertura: www.ortobotanicodibergamo.it ). Sulla strada della riapertura invece il Giardino alpino «Rezia» di Bormio, che riprenderà l’attività a partire da giugno ( www.stelviopark.it ).