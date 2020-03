L’ortomercato si apre alla città «Qui il nuovo distretto del food»

Aprirsi davvero alla città con un progetto di rilancio che trasformerà completamente l’area. Il mercato ortofrutticolo della Celadina si prepara a cambiare volto attraverso un importante investimento sulle strutture in cui ogni giorno, prima dell’alba, centinaia di persone lavorano per consegnare frutta e verdura in ogni angolo della provincia. Un lavoro «oscuro», spesso sottovalutato, ma essenziale per garantire prodotti freschi nei negozi e sulle tavole dei bergamaschi. Finora il comparto è stato piuttosto chiuso, per la natura stessa degli orari a cui deve sottostare, ma l’obiettivo dei prossimi mesi di «Bergamo Mercati», la società partecipata da Palafrizzoni che gestisce l’ortomercato, è presentare un progetto di riqualificazione completa.

Strutture, viabilità, logistica, ma soprattutto la creazione di quello che il presidente Giacomo Salvi chiama il «distretto del food», cioè la ristrutturazione della palazzina e la creazione di una vera piazza. «Ad oggi tutta l’area di fronte all’entrata dell’ortomercato è utilizzata solo come parcheggio - spiega -. Secondo noi può diventare una vera piazza, un luogo che i cittadini possono vivere, per collegare questa parte di via Borgo Palazzo al quartiere della Celadina e quindi a tutta la città di Bergamo. Non vogliamo fare concorrenza alle attività commerciali, ristoranti e bar, che già lavorano bene in zona. Ma il progetto prevede di riqualificare l’attuale palazzina per insediare nuove attività a servizio del quartiere e per far aprire l’ortomercato alla città, come avviene già in tutta Europa».