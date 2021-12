Lunedì 27 dicembre a Curno l’ultimo saluto ai ventenni investiti

Saranno celebrati lunedì 27dicembre alle 14,30 al Centro culturale islamico di Curno (in via Manzù 11) i funerali di Brahim Amine Ben Faresse, 24 anni, e di Driss Ouaissa, 21 anni, i ​due giovani investiti nella notte tra sabato e domenica da un’auto sulla Villa d’Almè-Dalmine nei pressi del disco-bar «Evolution» di Paladina.

Moltissime le persone che, per esprimere il loro cordoglio e il loro affetto, si stanno presentando alle abitazioni delle due famiglie, chiuse nel loro dolore. Gli amici, oltre a ritrovarsi in piazza Pacati a Monterosso per piangere e ricordare insieme Brahim e Driss, sin dal primo giorno hanno anche deciso di promuovere una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei due ragazzi. Gli stessi amici, poi, stanno pensando di scrivere insieme alcun pensieri per raccontare tutti i lati positivi di Brahim e Driss.