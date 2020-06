Lutto a Zorzone di Oltre il Colle Muore a 44 anni l’anima del paese

Cristian Bonaldi con la moglie gestiva l’unico alimentari del piccolo borgo. Malore fatale. La passione per la scrittura e tanto volontariato. I funerali verranno celebrati mercoledì 1° luglio alle 15 al cimitero id Zorzone.

«Era una persona semplice e determinata e per me era unico e speciale». Sono queste le prime parole con cui Samantha Palazzi ricorda il marito Cristian Bonaldi, originario di Serina e morto a 44 anni nella notte tra domenica e lunedì per un malore, mentre dormiva nella propria abitazione, a Zorzone, frazione di Oltre il Colle.

«Era un marito e un padre stupendo – racconta la moglie –. La famiglia era la sua più grande passione. Con nostra figlia Chiara, di 10 anni, facevamo tanti viaggi, passeggiate ed escursioni in bicicletta. Eravamo sempre insieme, anche sul lavoro». Cristian e Samantha, infatti, dal 2013, anno del loro matrimonio, gestivano l’unico alimentare di Zorzone, vero e proprio punto di riferimento per la popolazione, anche durante l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.