Madonna di Lourdes: celebrazioni al via in San Bartolomeo a Bergamo

Prendono il via mercoledì, per concludersi venerdì 11 febbraio, nella chiesa di San Bartolomeo, officiata dai Padri Domenicani, le celebrazioni per la festa della Madonna di Lourdes, che quest’anno coincidono con il 160° anniversario del riconoscimento delle Apparizioni mariane nella grotta dei Pirenei (18 gennaio 1862).

«Nella nostra chiesa – sottolinea il priore fra Angelo Preda – da sempre è presente nella cappella all’ingresso la rappresentazione della grotta di Massabielle con la Beata Vergine Maria e Santa Bernadette. Molti sono i fedeli che quotidianamente vi sostano e pregano. E la festa è un momento molto atteso dai fedeli». Sono diversi i momenti proposti in preparazione alla festa liturgica dell’11 febbraio. «In questo anno particolare in cui ricorrono i 160 anni dal riconoscimento delle Apparizioni – prosegue fra Angelo Preda –, vogliamo rendere grazie a Dio e onorare Nostra Signora di Lourdes con una novena di preghiera e con alcuni appuntamenti. Come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale del malato, in modo particolare vogliamo “affidare a Maria, Nostra Signora di Lourdes, tutti i malati e le loro famiglie perché, uniti a Cristo, possano trovare senso, consolazione e fiducia. Vogliamo pregare per gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna».