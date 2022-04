Malore di notte per un 41enne: Tagliuno piange Lorenzo

«Vorremmo che di lui non ci si dimenticasse il sorriso, in fin dei conti non l’ha perso mai». I familiari di Lorenzo Modina ricordano così il giovane autista scomparso nella notte fra mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, in seguito a un arresto cardiaco . Modina, 41 anni, lavorava per l’azienda di trasporti Perletti di Grumello del Monte, e viveva a Tagliuno con la famiglia: sono stati proprio i genitori a trovare il corpo del giovane, che negli anni scorsi aveva dovuto combattere ripetutamente contro una leucemia ostinata.