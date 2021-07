Malore, imprenditore 33enne di Ghisalba muore durante il viaggio di nozze in Sardegna

Solo sabato scorso, nella chiesa parrocchiale di Martinengo, aveva celebrato il suo matrimonio con l’amata Elena, ma ieri pomeriggio, mercoledì 7 luglio, mentre con lei era in spiaggia in Sardegna a godersi la luna di miele, Andrea Ghislotti è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo e trasformato in tragedia una bellissima storia d’amore. L’imprenditore di Ghisalba aveva solo 33 anni ed era molto conosciuto nel settore agricolo, perché gestiva coi familiari la «Società agricola Ager dei fratelli Ghislotti», portando avanti una passione ereditata dal papà e dagli zii. Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri nella bellissima spiaggia di Cala Sabina, nelle vicinanze di Golfo Aranci, in provincia di Sassari. Nella nota località sarda gli sposi erano giunti nei giorni scorsi per trascorrere la luna di miele. Ieri Andrea Ghislotti e la moglie Elena Radavelli sono andati in spiaggia per passare qualche ora e godersi lo scenario da sogno. Stando a quanto raccolto ieri a Martinengo tra amici e conoscenti della famiglia Ghislotti, il 33enne ha accusato un improvviso malore mentre era in spiaggia. L’imprenditore si è accasciato perdendo conoscenza, molto probabilmente colpito da un ictus. Immediatamente sono intervenuti diversi bagnanti, tra i quali alcune infermiere libere dal servizio, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi, anche se la situazione da subito è parsa critica.