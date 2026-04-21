Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne di Stezzano: soccorso con l’elisoccorso

Un malore lo ha colpito mentre era in sella alla sua bicicletta, è ora un uomo di 64 anni è gravissimo in ospedale. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 21 aprile in via Vittorio Emanuele, proprio davanti al Relais L’Albereta, in Franciacorta.

L’allarme è scattato intorno alle 10.45, nella zona collinare al confine con Torbiato. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista – classe 1962 – si trovava fermo in prossimità del cancello della struttura quando ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra.

Soccorso da un automobilista

A dare l’allarme al 112 è stato un automobilista di passaggio, che ha assistito alla scena e si è fermato per prestare aiuto. Il 64enne, residente a Stezzano, si trovava in Franciacorta insieme a due amici.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediato l’intervento dei soccorsi. I primi a intervenire sono stati i dipendenti del Relais L’Albereta, che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione alla struttura per rianimare l’uomo, colpito da arresto cardiaco.