Malore in bici a Erbusco, gravissimo un 64enne di Stezzano: soccorso con l’elisoccorso
IL FATTO. Malore improvviso mentre era in bici a Erbusco: un 64enne di Stezzano è in gravi condizioni. Rianimato sul posto anche con il defibrillatore, è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.
Erbusco
Un malore lo ha colpito mentre era in sella alla sua bicicletta, è ora un uomo di 64 anni è gravissimo in ospedale. L’episodio si è verificato nella mattinata di martedì 21 aprile in via Vittorio Emanuele, proprio davanti al Relais L’Albereta, in Franciacorta.
L’allarme è scattato intorno alle 10.45, nella zona collinare al confine con Torbiato. Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista – classe 1962 – si trovava fermo in prossimità del cancello della struttura quando ha accusato un malore improvviso, accasciandosi a terra.
Soccorso da un automobilista
A dare l’allarme al 112 è stato un automobilista di passaggio, che ha assistito alla scena e si è fermato per prestare aiuto. Il 64enne, residente a Stezzano, si trovava in Franciacorta insieme a due amici.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
Immediato l’intervento dei soccorsi. I primi a intervenire sono stati i dipendenti del Relais L’Albereta, che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione alla struttura per rianimare l’uomo, colpito da arresto cardiaco.
Sul posto sono poi arrivati l’automedica, un’ambulanza dei Volontari di Adro e l’elisoccorso decollato da Brescia. Dopo le prime manovre salvavita, il 64enne è stato trasportato in ospedale a Brescia in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime e si trova in pericolo di vita. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari.
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