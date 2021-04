Malore in bici mentre torna dal lavoro. Federico muore a 26 anni, donati gli organi

Donare i suoi organi è stato il suo ultimo gesto d’amore, scelto consapevolmente (aveva fatto riportare questa sua volontà sulla carta d’identità) quando ancora non poteva sapere che una tragica morte l’avrebbe colpito improvvisamente, nel pieno della sua vita.

È stato infatti un aneurisma celebrale a causare la morte di Federico Tirloni, 26 anni, di Caravaggio, deceduto nella notte fra martedì e mercoledì, agli Spedali Civili di Brescia, dove era stato portato dopo essersi sentito male a Fornovo San Giovanni. Qui il ventiseienne, che lavorava come impiegato in un’azienda di Fornovo, la Roller Chemical Srl, era in sella alla sua bici e, poco prima di cena, stava pedalando lungo la pista ciclopedonale che porta a Caravaggio quando, improvvisamente, ha perso i sensi.