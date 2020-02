Malore in giardino stronca a 57 anni il tecnico comunale di Ambivere

Claudio Pozzoni, residente a Palazzago, si è sentito male in casa della suocera a Presezzo. I vicini hanno dato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare.

«Claudio, eri una colonna portante, quanto ci mancherai». Il messaggio, commosso e con una sfumatura di incredulità, è pronunciato all’unisono dai familiari, dai parenti, dagli amici e dai colleghi di Claudio Pozzoni, per 30 anni responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Ambivere, stroncato da un malore sabato 1 febbraio nel pomeriggio all’età di 57 anni . Un addio che lascia sgomente due comunità: quella di Palazzago, dove abitava, e quella di Ambivere, paese che è diventato per Claudio una seconda casa, e che arriva nell’anno in cui avrebbe festeggiato il 30° anniversario di matrimonio con la moglie Lidia Marina, con cui, da 12 anni, cresceva i loro due gemelli, studenti di seconda media.