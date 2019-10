Malore in pizzeria: muore a 36 anni Il dolore a Zogno: «Paolo ci mancherai»

«Era bello dentro e ha lasciato il sorriso in ogni persona che ha conosciuto». Così Luca Gamba ricorda il fratello Paolo, 36 anni, morto improvvisamente venerdì 18 ottobre, in mattinata, a seguito di un malore accaduto nella serata di sabato scorso in una pizzeria di Ambria. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità di Zogno e i tanti amici che Paolo aveva in Valle Brembana. Con un gruppo di amici Paolo sabato sera era alla pizzeria «Da Tranquillo» di Ambria di Zogno. Verso le 21 il malore. Il giovane operaio si è accasciato a terra, ha perso i sensi. Subito soccorso dagli amici.