Malore in montagna a Lanzada, muore bergamasco

L’uomo era partito con la moglie e la sorella da Campo Moro intorno alle 15, poi, il maltempo ha complicato l’ascesa, e a 500 metri dalla struttura, l’uomo si è accasciato mentre era a fianco della moglie. Immediati i soccorsi, è intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Sondrio ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.