Sabato 16 Agosto 2025
Malore in montagna a Lanzada, muore bergamasco
LA TRAGEDIA. È successo il giorno di Ferragosto in Valmalenco, in provincia di Sondrio: l’uomo, 50 anni della Bergamasca, era atteso al rifugio Carate. A 500 metri dalla struttura si è accasciato: era a fianco della moglie.
Lanzada
Un malore improvviso ha colto un escursionista di 50 anni, bergamasco residente a Vigano San Martino, atteso al rifugio Carate, a Lanzada, a quota 2600, nel pomeriggio di venerdì 15 agosto, in Valmalenco, in provincia di Sondrio.
L’uomo era partito con la moglie e la sorella da Campo Moro intorno alle 15, poi, il maltempo ha complicato l’ascesa, e a 500 metri dalla struttura, l’uomo si è accasciato mentre era a fianco della moglie. Immediati i soccorsi, è intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Sondrio ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
