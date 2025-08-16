Burger button
Cronaca
Sabato 16 Agosto 2025

Malore in montagna a Lanzada, muore bergamasco

LA TRAGEDIA. È successo il giorno di Ferragosto in Valmalenco, in provincia di Sondrio: l’uomo, 50 anni della Bergamasca, era atteso al rifugio Carate. A 500 metri dalla struttura si è accasciato: era a fianco della moglie.

Redazione Web
Redazione Web

Il rifugio Carate in una foto tratta da visitlanzada.it
Il rifugio Carate in una foto tratta da visitlanzada.it

Lanzada

Un malore improvviso ha colto un escursionista di 50 anni, bergamasco residente a Vigano San Martino, atteso al rifugio Carate, a Lanzada, a quota 2600, nel pomeriggio di venerdì 15 agosto, in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

L’uomo era partito con la moglie e la sorella da Campo Moro intorno alle 15, poi, il maltempo ha complicato l’ascesa, e a 500 metri dalla struttura, l’uomo si è accasciato mentre era a fianco della moglie. Immediati i soccorsi, è intervenuto anche l’elisoccorso decollato da Sondrio ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Lanzada
Sondrio
Salute
Malesseri