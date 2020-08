Malore sul treno verso il mare Leonardo muore a soli 22 anni

È morto a soli 22 anni mentre, in treno, stava tornando verso il paese d’origine, in Sicilia, per trascorrere qualche giorno al mare lontano dal paese d’adozione, Boltiere, dove viveva da alcuni anni. Leonardo Fallo è stato stroncato probabilmente dalla rottura di un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. «Mi sento male, aiuto», è riuscito a dire al capotreno, che era tra l’altro seduto vicino a lui, prima di perdere i sensi. Lo stesso ferroviere ha subito lanciato un appello tramite l’interfono del convoglio: «C’è un medico a bordo?». In effetti tra i 900 passeggeri della «Cefalù Line», tratta che collega Palermo con Messina, un medico in effetti c’era ed è anche subito accorso in aiuto a Leonardo. Ma non c’era più nulla da fare. Erano quasi le 15 di domenica.