Maltempo, crolla muro della cascina Travolta un’auto: ferito un 45enne

Stava viaggiando sulla provinciale 101 a Cividate quando è stato travolto dal muro della Cascina Fornace. La fuga dall’abitacolo l’ha salvato. La Bassa in ginocchio.

Ancora una tromba d’aria ha spazzato mercoledì 7 agosto la provincia e la Bassa in particolare, causando danni ingentissimi. A cinque giorni dalla tempesta che venerdì scorso si è abbattuta sulla Bergamasca – e che si è accanita sulla Pianura – nel tardo pomeriggio di ieri un’altra ondata di maltempo ha investito i centri della Bassa. Un ferito, nell’auto schiacciata da un muro crollato, famiglie sfollate, case, capannoni, scuole ed edifici rurali scoperchiati, strade allagate e chiuse, in tilt la circolazione dei treni per alberi caduti sulle linee elettriche.