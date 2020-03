Mamma di quattro figli, sola e medico «Piango e la scuola non è emergenza»

«Sono medico e mamma separata di 4 ragazzi preadolescenti. Nella vita lavoro con i tossicodipendenti, in carcere. Per questa emergenza sono stata richiamata in ospedale a coprire turni nei reparti adibiti a gestire i malati (anziani, giovani, pluripatologici e non) sfortunati, colpiti dal virus e affetti da questa potenzialmente letale patologia chiamata Covid 19. Non temete – ci hanno detto al corso – di non esserne all’altezza. Se non ci foste voi al letto di questi pazienti, morirebbero soli. E così eccomi là. È un’emergenza».

«Al rientro a casa, ogni sera, con le lacrime agli occhi, racconto cosa ho visto ai miei 4 figli. Sono a casa da scuola, loro, 4 scuole diverse per ordine e grado. Son ragazzi in gamba, intelligenti, sensibili. Ma non perfetti. E a casa, da soli tutto il giorno, faticano ad organizzarsi fra tablet, computer e smartphone: caricare programmi, capire dove a che ora con quale professore collegarsi in video lezione (che si sovrappongono), eseguire esercizi mai fatti, ricerche, power point. E si distraggono, certo, giocano, chiacchierano, chattano, litigano. Così l’altro giorno glielo ho ritirato quel maledetto telefono e l’ho portato come me al lavoro. (Nooooo!!? Li ho lasciati senza orari, codici, contatti). Compiti che non si possono rimandare, perché ogni compito ha una scadenza!».