Mamma scomparsa da tre giorni Doveva raggiungere Antegnate

Scomparsa da tre giorni, i familiari temono il peggio. Più il tempo passa, più il giallo legato a Sabrina Beccalli, 39 anni, di Crema, separata e con un figlio di 15 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di Ferragosto, si infittisce. La carcassa della sua macchina è stata ritrovata dai carabinieri, la sera stessa, sabato 15 agosto, in una strada nelle campagne di Vergonzana, frazione di Crema. Dentro l’auto è stato trovato anche un cane carbonizzato che pare non appartenesse alla donna. Ulteriore elemento, questo, che rende ancora più fitto il mistero e che fa ipotizzare il rogo doloso della vettura. Mentre il telefono della donna risulta spento.

Ieri mattina, la Procura di Cremona, guidata da Roberto Pellicano, ha disposto il sequestro della casa in cui la donna abita col ragazzo nel quartiere di San Bernardino, a Crema, dando il via agli accertamenti scientifici all’interno della stessa per individuare ogni elemento che possa essere utile per venire a capo della sparizione della donna.