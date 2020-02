Mancano i volontari, Carnevale «light» Dopo 44 anni sfilata senza spettacolo

Meno pubblico rispetto al passato ma, soprattutto, pochi volontari disposti a realizzarlo. Così quest’anno, per la prima volta nella sua lunga storia, la 44ª edizione del carnevale di Urgnano («Ol Carneal de Örgnà»), in programma domenica 23 febbraio, non vedrà lo spettacolo del lunedì sera al cineteatro Cagnola. L’oratorio San Giovanni Bosco, che organizza l’evento, ha infatti deciso a malincuore di sospendere il tradizionale appuntamento . Un appuntamento che in oltre quarant’anni ha visto almeno due generazioni di «ragazzi dell’oratorio» esibirsi sul palco tra sketch comici, balletti, canzoni e musica dal vivo, e durante il quale venivano premiati i carri e le maschere che avevano partecipato alla sfilata.