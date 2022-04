Mangia insalata con erba tossica, in ospedale una donna di 69 anni

La raccolta e l’utilizzo in cucina di piante e arbusti selvatici , successivamente trattati, per preparare piatti gustosi e specialità dai sapori inconsueti, il cosiddetto «foraging», è un fenomeno in aumento . Purtroppo, però, lo è anche il pericolo di confondere le erbe, raccogliendone alcune che risultano velenose. L’ultimo caso di cui si è occupato il Centro antiveleni dell’Unità di Tossicologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, diretto da Giuseppe Bacis, riguarda una donna bergamasca, 69 anni, finita in ospedale dopo aver raccolto, scambiandola per un’altra pianta, sui Colli di San Fermo, un’erba potenzialmente mortale, il veratro (Veratrum album), mangiandola poi cruda, condita in insalata .