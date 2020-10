Manovra, bonus auto verso il rinnovo Verso l’esenzione della tassa per i dehors

Rilancio degli investimenti, anche dei privati, e sostegno ai settori ancora in ginocchio per la crisi Covid, a partire dall’auto. Per la Manovra il governo guarda anche al rinnovo dell’ecobonus per sostituire i veicoli più vecchi e inquinanti. Se per la riforma del fisco ci vorrà più tempo – il cantiere «è appena aperto, ci sarà una riforma organica non solo delle aliquote», ha assicurato il premier, Giuseppe Conte – in Manovra dovrebbe arrivare un nuovo pacchetto di riduzioni di tasse, dalla conferma del taglio del cuneo tra 28 mila e 40 mila euro (servono circa 2 miliardi) all’introduzione dell’assegno unico con 6 miliardi di finanziamenti aggiuntivi.

Si discute anche del superamento del sistema di saldo-acconto per autonomi e partite Iva e l’idea di un meccanismo mensile e «per cassa» potrebbe essere al centro del confronto già fissato per la prossima settimana tra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i commercialisti.