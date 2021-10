Maresana, domenica stop alle auto: la strada sarà chiusa dalle 13,30

Ponteranica corre ai ripari in vista della giornata di domenica 17 ottobre per evitare un’altra domenica da incubo, sul fronte viabilistico, in Maresana. Dopo l’ingorgo che si era creato settimana scorsa tra gente che saliva e scendeva e parcheggi selvaggi – documentato dal nostro giornale con articolo e foto – l’amministrazione ha deciso per la chiusura della strada che porta sul colle.

In un post pubblicato dal sindaco, Alberto Nevola, sulla pagina «Sei di Ponteranica se» si legge quanto segue: «Si informa la cittadinanza che domenica 17, a partire dalle ore 13,30 la strada per la Maresana sarà chiusa al traffico veicolare a partire dal “Maresana Resort” (ex “Meeting”). Siete invitati a lasciare la macchina al parcheggio ivi presente, o meglio, a salire a piedi. Ricordo che anche questa domenica ci sarà la castagnata organizzata dagli Alpini di Rosciano».

Dunque, dall’una e mezza di domenica strada chiusa dal «Maresana Resort». Per le auto la barriera è quella, non si va oltre. Anzi, consiglia il primo cittadino, meglio ancora «salire a piedi». Domenica scorsa, complice una splendida giornata, la Maresana era stata presa d’assalto: per una passeggiata, un pranzo in trattoria, un pic-nic o semplicemente per godersi un po’ di sole e aria buona. In concomitanza c’era stata anche la castagnata organizzata dagli Alpini della sezione di Rosciano: caldarroste e vin brulè. Senz’altro per moltissimi un richiamo gustoso. E anche domani non mancherà, come ha sottolineato Nevola nel post su Facebook: «Ricordo che anche questa domenica (il 17, ndr) ci sarà la castagnata organizzata dagli Alpini di Rosciano».