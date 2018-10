Marina vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi degli scacchi

Promessa dall’età di 12 anni, la «piccola» di casa Brunello sul podio in Georgia: da anni l’Italia non portava a casa il massimo gradino del podio

È tornata dalla Georgia con la medaglia d’oro delle Olimpiadi degli scacchi al collo: Marina Brunello, la scacchista di Rogno, alfiere della Repubblica Italiana e della squadra femminile di Caissa Italia Pentole Agnelli (il circolo di Bergamo per cui gioca), ha ottenuto un risultato storico. Con sette partite vinte e tre pareggiate, è risultata la migliore giocatrice del torneo e così, nonostante l’Italia non sia salita sul podio, Marina si è portata a casa la medaglia più prestigiosa. Era dal 1982 che un’atleta italiana non vinceva l’oro alle Olimpiadi degli scacchi: dopo Barbara Pernici, è toccato alla ventiquattrenne bergamasca l’onore di restituire smalto al movimento nazionale.