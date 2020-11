Matteo muore a soli 10 anni Il papà: un guerriero contro il tumore

«Abbiamo avuto la fortuna di avere un bambino che ci ha dato tanto coraggio, e noi lo abbiamo dato a lui. È stato un ciclo di forza». Mario Ottaviani racconta con il cuore spezzato ma gonfio d’orgoglio la vita di Matteo, il figlio che a 10 anni gli è stato portato via dalle conseguenze di un tumore al cervello.

Una vita che gli ha messo davanti il peggiore degli ostacoli già a 7 anni: «Nel 2017 gli è stato diagnosticato un tumore al cervello – prosegue il papà – a giugno lo hanno operato al Papa Giovanni e gliel’hanno tolto. Dopo due settimane rideva e saltava. Ha fatto un ciclo di radioterapie all’Istituto dei tumori di Milano, terminato a fine settembre, ed è tornato a scuola a Curnasco. Ha frequentato la terza elementare bene, in salute, andavamo regolarmente a Milano per i controlli e sembrava che tutto fosse andato per il meglio. Ha iniziato la quarta ma nel 2019 il tumore è tornato, disseminato in più punti e anche nel midollo. Ha subìto un altro ciclo di radioterapie molto forte, affrontato sempre con coraggio. Tra gennaio e marzo per quasi due mesi siamo andati a Milano tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica. Non si è mai abbattuto, mai arreso. Gli abbiamo spiegato tutto subito, a lui e alla sorella Gaia di due anni più grande. Ha sempre saputo contro cosa stava lottando, che la malattia era grave, ma proprio per questo l’abbiamo affrontata con naturalezza e nonostante tutto abbiamo vissuto una vita normale. Tutto quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto».