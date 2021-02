Maturità, dal 16 giugno sarà solo orale Esame di terza media, si parte dalla tesina

Pronte le ordinanze del Ministero. Come lo scorso anno nessuno scritto per i ragazzi delle superiori ma la prova si orienterà su un elaborato che tenga conto delle specificità dei vari indirizzi.

Le ordinanze sugli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono state inviate lunedì al Consiglio superiore della pubblica istruzione, che deve esprimere un parere in merito, prima di emanarle e inviarle alle scuole. E mentre si attendono i documenti con tutti i dettagli, il Ministero dell’Istruzione ha anticipato alcuni aspetti che riguarderanno le prove.

Per entrambi gli ordini di scuola, gli esami terranno conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del Paese: sia per il primo che per il secondo ciclo, quindi, l’esame si baserà su una prova orale che inizierà dalla discussione di un elaborato. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado la prova orale si svolgerà a partire da un elaborato su una tematica che i consigli di classe assegneranno ai ragazzi e che dovrà essere consegnato alla commissione entro il 7 giugno. La votazione finale sarà in decimi e si potrà ottenere la lode.