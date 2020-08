Maxi piano per i vaccini antinfluenzali È rebus spazi e prenotazioni

Grandi manovre d’agosto per arrivare pronti all’autunno con il piano vaccinale contro l’influenza, una campagna che per il 2020 si annuncia a Bergamo, e in tutta l’Italia, decisamente molto più massiccia che negli altri anni. L’Ats di Bergamo sta lavorando per definire un planning preciso, come da indicazioni della Regione, che aveva chiesto di integrare le prime bozze (comprensive delle previsioni delle tre Asst territoriali, a cui compete la somministrazione dei vaccini attraverso i Presst, i presidi socio sanitari territoriali). E un ruolo fondamentale, in questo piano, lo giocano i medici di medicina generale.

«La campagna vaccinale di quest’anno si snoda su tre cardini – spiega Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo – . Il primo è appunto quello dei medici di base, l’altro è quello delle Asst, se ne aggiunge un terzo che è quello dei poli, con spazi aggiuntivi, che verranno individuati nei vari Comuni per creare luoghi ampi deputati alla somministrazione dei vaccini. È evidente che quali e quanti saranno questi poli dipende dalle indicazioni che verranno fornite dai medici di base, in base alla loro disponibilità a vaccinare nei loro studi o alle richieste di spazi aggiuntivi.