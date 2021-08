Medaglia d’oro alle Paralimpiadi vince gli «ostacoli» di tutti i giorni

«Corri quando puoi, cammina quando devi, striscia se serve; ma non mollare mai» è la lezione dell’ultramaratoneta Dean Karnazes, atleta famoso - fra l’altro - per aver completato nel 2006 50 maratone in 50 giorni in 50 Stati diversi degli Usa. Matteo Tassetti di Sorisole, 49 anni, ipovedente, atleta dell’associazione Omero, ha messo in pratica lo stesso principio, con tenacia e coraggio, trovando nello sport la sua strada di riscatto.

Nel 2000 alle Paralimpiadi di Sidney ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x100, la stessa nella quale ha appena trionfato a Tokyo il team di Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu. Matteo ha festeggiato il loro successo: «Sarebbe bello conoscerli». Ed è con la memoria di quella stessa vittoria - l’emozione immensa della premiazione, l’inno, gli applausi - che augura nuovi successi agli atleti in partenza per le Paralimpiadi, che iniziano in Giappone il 24 agosto, compresi i «colleghi» bergamaschi Martina Caironi e Oney Tapya.