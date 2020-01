Meningococco C, 31 mila vaccinati Restano aperti nove ambulatori

Ultimo giorno giovedì 16 gennaio a pieno regime per la campagna vaccinazioni messa a punto nel Basso Sebino e in Val Calepio. Già dalla giornata odierna, venerdì 17 gennaio, i 10 ambulatori allestiti in zona scenderanno a nove, con la chiusura del centro vaccinale di Predore. E per la prossima settimana le autorità sanitarie non hanno ancora sciolto le riserve: c’è da capire se, con oggi, chiuderanno tutti gli ambulatori straordinari aperti per gestire l’emergenza – e in effetti il programma diffuso nei giorni scorsi arrivava fino al 17 gennaio – oppure se, al contrario, si riterrà opportuno offrire qualche giorno in più per vaccinare gli ultimi ritardatari .