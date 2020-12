Meteo: arriva ancora neve e forse pioggia in pianura

L’ultimo giorno dell’anno servirà da anticamera per l’ennesimo peggioramento del tempo atteso per il primo gennaio e giorni seguenti. Dal punto di vista tecnico, possiamo dire che si tratta dell’approfondimento di una nuova e vasta saccatura settentrionale che giungerà sul Mediterraneo attraverso la Francia; la massa d’aria trasportata sarà di origine polare e, dunque, ancora particolarmente fredda in quota ma anche a livelli inferiori.

L’asse della saccatura è previsto in rotazione proprio tra il 31 dicembre e la mattian del primo gennaio; questo determinerà diffuse condizioni di maltempo a capodanno, con estese nevicate che, inizialmente, potranno essere nevose anche in pianura.