Meteo, in arrivo il ciclone Circe: da giovedì torna il maltempo

Potrebbe essere un inizio di agosto «autunnale» quello che attende l’Italia, con un calo delle temperature che attraverserà l’Italia da Nord a Sud. Ma sarà il Settentrione l’area che sarà investita per prima da violenti temporali che potrebbero portare nuove grandinate e vento forte. Giovedì e venerdì è prevista una nuova allerta meteo a Milano, ancora ferita dalla forte ondata di maltempo che l’ha travolta la settimana scorsa.

Il caldo torrido degli ultimi giorni, dunque, sembra concedere un po’ di tregua lasciando spazio a temperature più basse e una nuova ondata di maltempo che dovrebbe farsi sentire maggiormente a partire da giovedì, quando l’ultima «fiammata» di Caronte comincerà a lasciare anche il Sud Italia devastato dagli incendi . I l ciclone in arrivo dalla Scozia attraverserà la Francia e le regioni alpine portando con sé tanta aria fresca .

Intanto, a una settimana dal nubifragio, Milano comincia a stilare una prima stima dei danni. «Riteniamo che la città abbia subito un danno attorno ai 50 milioni - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala -. Insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere». Il primo cittadino ha riunito tutte le aziende partecipate del Comune per fare il punto della situazione e stabilire i passi da fare nelle prossime settimane, «con l’obiettivo di riportare Milano alla completa normalità entro fine agosto». A partire dal trasporto pubblico, dalla situazione delle strade e dalle scuole che, in Lombardia, riapriranno il 12 settembre. «Affrontiamo i danni di questo nubifragio con l’atteggiamento consono a Milano e cioè lavorare, lavorare e lavorare», le parole di Sala invitando i cittadini a fare attenzione nelle giornate di giovedì e venerdì.