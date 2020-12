Meteo, il freddo aprirà anche il 2021 Aria polare da Groenlandia e Canada

La neve è arrivata copiosa su tutto il territorio provinciale, proprio come era nelle previsioni; i fiocchi sono scesi incessantemente da domenica sera fino a mezzogiorno di ieri. Accompagnata da basse temperature, specie in montagna, la neve si è depositata da subito sul terreno già particolarmente freddo per via dell’aria polare giunta prima della perturbazione: anche questo ha contribuito all’immediato accumulo al suolo su tutte le superfici, strade comprese. La distribuzione delle precipitazioni è stata uniforme sia in pianura sia sulle Orobie. Qui la differenza di temperatura (sempre sotto lo zero oltre i 500 metri di quota) ha consentito il deposito di ingenti spessori di neve che, nelle località situate mediamente a mille metri, hanno raggiunto e superato spesso i quaranta centimetri. In pianura, invece, complice un moderato incremento termico, la precipitazione nevosa è risultata spesso più umida e dunque bagnata; questo non ha comunque impedito accumuli medi di circa venti centimetri. Non succedeva da tempo un evento atmosferico di tale portata, e la ragione è da ricercare nella distribuzione delle masse d’aria a livello europeo.