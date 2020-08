Migliora il 17enne di Albano «Si tratta di leptospirosi»

Sono in miglioramento le condizioni del diciassettenne residente ad Albano Sant’Alessandro ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Milano . «I medici – comunica il padre del giovane – hanno scoperto che cosa ha: si tratta di leptospirosi (malattia infettiva acuta causata da batteri, ndr). Ora sta decisamente meglio. È ancora a Milano ma si è svegliato e sta migliorando. Ci vorrà del tempo prima che si riprenda e sconfigga del tutto il batterio, ma la strada è buona».

Il ragazzo si era sentito male lunedì 17 agosto, quando aveva accusato problemi intestinali e febbre . Siccome le sue condizioni non miglioravano, la stessa sera era stato ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bolognini di Seriate. Nella notte però la situazione continuava a peggiorare ed era stato spostato in Rianimazione per poi essere trasferito nella terapia intensiva del Policlinico di Milano mercoledì scorso. Era rimasto sedato e intubato fino a martedì quando fortunatamente si è risvegliato. Una notizia che, dopo giorni di grande angoscia, ha rincuorato il padre, la madre e il fratello diciottenne del ragazzo. «Proprio nel tardo pomeriggio di martedì – racconta il padre – abbiamo parlato con lui in video chiamata. Certo, ci è apparso un po’ frastornato ma abbiamo provato una grande gioia». In questi giorni di trepidante attesa, per la famiglia è stata molto importante la vicinanza della comunità di Albano, dove il giovane è molto conosciuto. «Ringrazio ancora una volta tutti – conclude il papà del ragazzo – per esserci vicini in questi momenti. Un abbraccio anche da parte di mio figlio».