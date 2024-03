«Era sempre disponibile ad aiutare tutti, infatti quello che è successo lo dimostra. Dimitri era una persona benvoluta a Temù, dove si era trasferito da quando era andato in pensione. Frequentava la chiesa ed era uno sportivo, ma era anche molto riservato». Aride, il fratello maggiore di Dimitri Milesi, 61 anni di Val Brembilla, non si dà pace per quello che è accaduto mercoledì nel paese della Valcamonica.