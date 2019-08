Misero a soqquadro la scuola di notte Tavernola, ora sono volontari instancabili

Dopo una bravata da minorenni, per sei ragazzi la condanna del giudice a svolgere 300 ore di lavoro per la comunità, affidati a «maestro Ioris». Finita la pena, hanno proseguito: «E adesso non ci fermiamo più»

Da una brutta bravata all’assunzione di un impegno responsabile - e con il sorriso - per tutta la comunità. Non si è interrotta con la «fine pena» l’esperienza dei sei ragazzi che il giudice aveva condannato a «lavori socialmente utili» per il Comune e quindi per la comunità. Sono andati orgogliosamente avanti Fabrizio Balducchi, Alberto Morzenti, Salvatore Scurti, Enrico Cristinelli, Riccardo Foresti e Michele Trapletti. E stavolta, per libera scelta. E adesso, a ripensarci, insieme dicono: «Costruire e far del bene dà decisamente più soddisfazione».