Mondiali di sci, oro nel gigante per Federica Brignone. Goggia fuori nella prima manche

Un gigante da dimenticare per Sofia Goggia, ai Mondiali di sci alpino di Saalbach, in Austria. La bergamasca ha commesso un errore nella prima manche, scivolando fuori dalla pista e mancando così la qualificazione per la seconda - e decisiva - discesa. Sorride, comunque, l’Italia: sul gradino più alto del podio è salita Federica Brignone, che ha centrato la sua quinta medaglia mondiale, il primo oro in gigante: «Lo sognavo da tutta la vita», ha detto.

La rabbia di Sofia Goggia

Dopo il traguardo tutta la delusione di Sofia Goggia: «Ero serena, sono partita bene e mi sentivo bene nel ritmo - ha detto Goggia - Sono entrata un po’ lunga in una curva, mi si è piantato il bastone e si è girato. Finisco in situazioni tragicomiche e inspiegabili, che capitano solo a me. Dovrò lavorarci. Bisogna guardare avanti sempre e comunque - continua la bergamasca - ma è chiaro che butto via troppe gare, nelle quali invece potrei fare benissimo. C’è qualche aspetto che non riesco ancora a vedere. Continuo ad avere un buon potenziale ma non va bene buttare tutte le gare».