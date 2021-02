Moratti alla conferenza Stato-Regioni: «Valutiamo anche il vaccino russo»

Il nome è vagamente inquietante, l’efficacia scientifica ancora tutta da stabilire, ma in questa caccia senza frontiera al vaccino ora si guarda alla Russia e al suo Sputnik V. La richiesta di valutazione della possibilità di utilizzare il vaccino di Mosca è stata avanzata dal vicepresidente (e assessore al Welfare) della Regione, Letizia Moratti in occasione della Conferenza Stato-Regioni. «Non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini, quello che per noi è importante è il passaggio all’Ema (Agenzia europea farmaco, ndr). Abbiamo sollecitato l’Ue alla valutazione scientifica sul vaccino russo e di altri Paesi» ha replicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Posizione anticipata qualche ora prima da Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute: «Se la casa farmaceutica che produce lo Sputnik V farà richiesta di autorizzazione all’Agenzia europea del farmaco», per la commercializzazione nell’Unione europea, il vaccino «seguirà le stesse valutazioni di tutti gli altri». Del resto la pressione è parecchia: la Francia per esempio aspetta di capire se avrà i requisiti prevista dall’Ue, e in caso affermativo, la Spagna si è già detta «entusiasta» di usarlo.