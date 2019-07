Moria di pesci nel fiume Serio - Foto

«Colpa dei lavori al ponte» - Video

L’allarme è stato lanciato dai pescatori: una strage di pesci (si parla di qualche migliaio) sul fiume Serio. La moria è dovuta a una secca, ma il caldo torrido di questi giorni probabilmente non c’entra. La causa - secondo associazioni e tecnici - sarebbero i lavori in corso per il consolidamento delle pile del ponte sull’autostrada A4.