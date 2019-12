Morta a 22 anni in palestra, il padre: «Chiara, il tuo sorriso regalava felicità»

Per tutta la giornata di mercoledì 18 dicembre un grande abbraccio simbolico ha stretto la villetta di via Elsa Morante in cui ha vissuto ed è cresciuta Chiara Roncalli, 22enne di Bonate Sopra che, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17, si è spenta all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo a seguito di un improvviso malore . Il calore delle persone che l’amavano era palpabile: si poteva misurare nella frequenza con cui la porta di casa, che ospita la camera ardente, si apriva per accogliere chi entrava per lasciare un abbraccio o una parola di conforto a mamma Eleonora, a papà Paolo, alla sorella Giorgia, 24enne, ai nonni ed agli zii, che non hanno lasciato nemmeno per un momento la giovane.