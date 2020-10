Morto il medico Paolo Bamberga «È stato in prima linea contro il Covid»

È stato un medico di base che ha sempre dato anima e cuore, in prima linea anche in questo drammatico periodo dell’emergenza Covid che ha affrontato senza mai tirarsi indietro, prendendosi cura con grande professionalità e umanità di tutti i suoi pazienti. È deceduto per malattia a 59 anni Paolo Bamberga, immunologo e medico di base con studio in Borgo Palazzo e casa alla Malpensata.

«Una grande persona e un grande medico – ricorda la consigliera comunale della Lega Luisa Pecce, zia di Paolo –. In questo periodo d’emergenza è stato davvero in prima linea per prendersi cura al meglio di tutti i suoi pazienti. Lui stesso per un certo periodo non stava bene ma continuava a prendersi cura dei propri pazienti da casa, telefonando a tutti tre volte al giorno per tenerli monitorati: mi diceva che li chiamava la mattina, il pomeriggio e anche alle 4 di notte. Si dava davvero molto da fare, addirittura capitava che trasportasse lui stesso i suoi pazienti in ospedale. Proprio in queste ore ho sentito alcune delle persone che seguiva e tutti hanno sottolineato il fatto che instaurava con loro un rapporto davvero speciale: quando eri dentro il suo studio esistevi solo tu. Faceva tutto con molta passione, tra i suoi hobby c’era andare a raccogliere funghi e la ricerca di minerali, sin da quando era giovanissimo».