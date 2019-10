Moto e bici: boom di vendite Grazie all’elettrico, e-bike +290%

Grandi numeri per l’Ecma in programma nei padiglioni Fiera Milano a Rho dal 5 al 10 novembre. «Una nuova filosofia di mobilità sostiene il settore».

Impennata per la produzione, la vendita e l’esportazione di bici elettriche, ma in crescita (sebbene con numeri ancora piccoli) è pure il mercato delle moto elettriche. Sono 102 mila le e-bike prodotte in Italia lo scorso anno, per un aumento del 290% rispetto al 2017 (un impulso è stato dato dall’introduzione dei dazi Ue sulla concorrenza sleale del made in China), a cui è seguita una crescita del 300% nell’export (generati 42 milioni), mentre le stime di vendita del 2018 parlano di 173 mila cicli a pedalata assistita (stabili le vendite dei mezzi tradizionali, stimati 1,6 milioni di pezzi a fine anno). Sono invece «solo» 3.600 le moto elettriche acquistate dagli italiani nel 2018 (pari al 7,6% del mercato europeo, mentre sono trenta volte di più le moto «a scoppio» vendute nel continente), a superare del 44% i numeri registrati nel 2017.