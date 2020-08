Motorizzazione, arrivano i rinforzi In campo tre nuovi esaminatori

Sollievo dalle parti della Motorizzazione civile e nelle autoscuole bergamasche: sono infatti in arrivo tre nuovi esaminatori che consentiranno di accelerare lo smaltimento delle migliaia di esami di guida rimasti in arretrato – tra problemi di personale ed emergenza sanitaria – nei mesi scorsi. «Siamo riusciti a far approvare in Commissione trasporti, nella discussione sul decreto Semplificazione, la proposta di far passare da addetti ad assistenti i funzionari della Motorizzazione che erano stati abilitati a esaminatori – spiega la senatrice Simona Pergreffi, capogruppo della Lega in Commissione trasporti –. Si tratta di un centinaio di addetti in Italia: tre sono in servizio a Bergamo. Questi rinforzi consentiranno di alleggerire, nella nostra provincia, il pesante arretrato di quasi 8 mila esami di guida in lista d’attesa da mesi».