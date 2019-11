Muore per un malore a 41 anni Trovato in casa dalla fidanzata

Brusaporto e Torre de Roveri, due comunità vicine che in queste ore sono unite dal dolore per la scomparsa improvvisa di Cristian Rubbi, 41 anni, ex cicloamatore originario di Torre de Roveri, che risiedeva a Brusaporto. La tragedia è accaduta giovedì 21 novembre, la fidanzata Eleonora al rientro a casa da lavoro ha trovato il corpo senza vita di Cristian. A nulla è valso l’intervento del 118, perché purtroppo per lui non c’era più nulla da fare: il personale di soccorso ha constatato il decesso, causato da un improvviso malore, probabilmente un infarto.