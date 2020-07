Muore travolto da 30 lastre d’acciaio I colleghi: è crollato tutto in un secondo

La vittima è Claudio Malgarini, padre del consigliere comunale Paolo di Fara Olivana con Sola. La tragedia nel cantiere sotterraneo per il bunker di Radioterapia all’ospedale Maggiore di Cremona. Gli mancava solo un anno alla pensione.

Gli mancava un anno alla pensione e quel cantiere all’ospedale Maggiore di Cremona, dove stava lavorando per conto di una ditta del Milanese, avrebbe dovuto essere una delle ultime sue grandi fatiche prima di godersi il resto degli anni e la famiglia. Ma il filo dei sogni di Claudio Malgarini, operaio edile 60 enne di Fara Olivana con Sola, sposato e padre di Paolo, consigliere di maggioranza dell’amministrazione del paese, si è spezzato alle cinque del pomeriggio di giovedì 16 luglio, travolto da trenta lastre d’acciaio che si sono staccate dalla parete del cantiere e l’hanno schiacciato senza pietà con la forza di 1.500 chili. L’impatto è stato terribile. L’operaio di Fara è deceduto sul colpo e a nulla è servito il tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118 che sono accorsi immediatamente, dal pronto soccorso dell’ospedale.

La tragedia è avvenuta nel cantiere al secondo piano sotterraneo dell’ospedale cremonese, allestito per isolare il bunker e coibentare la sala che dovrà ospitare il nuovo acceleratore lineare del reparto di Medicina Nucleare e Radioterapia. Insieme con altri colleghi l’operaio bergamasco stava montando lastre del peso di 50 chili ciascuna. Che cosa sia successo, che cosa sia andato storto e perché è al centro delle indagini della Procura di Cremona e coordinate dal sostituto Ilaria Prette. Secondo le prime ricostruzioni, una parte delle lastre che erano state montate, una trentina di pezzi, si sarebbe staccata dalla parete colpendo e travolgendo il 60 enne bergamasco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona, la Ats Valpadana e gli agenti della questura cremonese che hanno sentito i colleghi dell’operaio, sconvolti. «Eravamo dentro in cinque. Noi siamo salvi» hanno detto i tre operai, raccontando agli agenti di polizia che «tutto è avvenuto in una frazione di secondo».