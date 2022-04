Nel weekend c’è il Rally Prealpi orobiche: due giorni di gare con 115 equipaggi

L’ultimo weekend di aprile nella nostra provincia ha un protagonista assoluto e il suo nome è «Rally Prealpi Orobiche», organizzato dall’Aci, Automobile club di Bergamo e giunto all’edizione numero 36. Che si tratti di un evento di prim’ordine è documentato dalle cifre e dai campioni che saranno al via della manifestazione sportiva dell’ACI, sabato e domenica 23 e 24 aprile. Sulle strade bergamasche – Colli di San Fermo, Selvino e Valserina – per una sessantina di chilometri, saranno al via 115 equipaggi. Quando si considera che il numero massimo previsto dal regolamento è di 120, si ha subito l’idea della dimensione, del fascino e dell’attrazione che esercita il Rally dell’Aci di Bergamo. Sul calendario di questi primi quattro mesi del 2022 la gara orobica si colloca al secondo posto in campo nazionale come numero di partecipanti.